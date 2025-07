Cetam abre 11 mil vagas gratuitas para cursos técnicos no interior AM

O governador Wilson Lima lançou, nesta sexta (4), o edital do Cetam com 11.024 vagas gratuitas em cursos de Qualificação Profissional. A oferta é exclusiva para os 61 municípios do interior do Amazonas, reforçando o compromisso do governo em levar ensino técnico a todas as regiões.

“Nós acreditamos que a educação profissional transforma vidas e comunidades. São mais de 11 mil vagas nesta etapa e mais de 1 milhão desde 2019. O que nos motiva é ver jovens buscando o primeiro emprego, mães empreendendo e pais conquistando novas oportunidades”, disse Wilson Lima.

Esta é a 2ª etapa de cursos presenciais para o interior. São 110 cursos que atendem às demandas locais, nas áreas de tecnologia, setor primário, gastronomia, turismo, educação especial e inclusão. Na 1ª etapa, em março, o Cetam ofertou 8.680 vagas em 67 cursos.

As inscrições começam às 7h do dia 8 de julho e vão até as 23h59 do dia 9, no site do Cetam (www.cetam.am.gov.br). O edital, publicado nesta sexta, traz todos os detalhes sobre cronograma, pré-requisitos e locais de aula.

Entre as novidades estão cursos inéditos como Reparador de Aparelhos Celulares, CorelDraw, Photoshop, Eletricista Instalador Predial, Avicultura Caipira, Horticultor Orgânico e Cozinheiro Funcional (Fitness).

Também há cursos para inclusão, como Agente de Inclusão para Pessoa com TEA e Formação em Terapia ABA. O curso de Árbitro de Futebol, em parceria com a Federação Amazonense de Futebol (FAF), também será ofertado.

Desde 2019, o governo já abriu mais de 1 milhão de vagas e investiu na modernização das unidades do Cetam e na conectividade dos municípios.

Roberta Coelho, aluna de 54 anos, destaca: “Aqui temos a chance de fazer cursos gratuitos. Saem daqui ótimos cozinheiros, barbeiros e maquiadores. Eu insisti em corte e costura e estou realizando meu sonho.”

A nova unidade do Cetam em Parintins, inaugurada em 24 de junho, reforça a expansão da educação técnica no Baixo Amazonas.

Outras unidades recentes incluem as escolas de Silves, Benjamin Constant, Cetam Galileia e Cetam Aníbal Beça. Todas contam com laboratórios modernos, bibliotecas atualizadas e internet via satélite.

