Ex-vereador e jornalista sofre acidente em casa e se recupera em UTI

O jornalista e ex-vereador Messias da Silva Sampaio está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Unimed, em Manaus, após sofrer uma queda em casa no último domingo (30 de junho), que resultou em um trauma na cabeça. A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Amazonas (Sinjor/AM), com base em atualizações repassadas por sua esposa, Lica Sampaio.

O acidente doméstico causou dois sangramentos – um intracraniano e outro externo – diagnosticados por tomografia realizada logo após sua internação. Apesar da gravidade do caso, a equipe médica descartou a necessidade de cirurgia e optou por seguir com tratamento clínico.

Na manhã desta sexta-feira (4), Lica visitou Messias na UTI e relatou melhora no quadro clínico. “Encontrei um Messias mais sereno, orientado, e ele me reconheceu, demonstrando até o desejo de voltar para casa”, afirmou. Segundo ela, o edema reduziu e o sangramento externo se espalhou, o que é um indicativo positivo.

O médico intensivista Dr. Cledson, que acompanha o caso, afirmou que o jornalista está reagindo bem ao tratamento, embora o quadro ainda inspire cuidados. A desorientação mental em determinados momentos é considerada comum, especialmente em pacientes idosos hospitalizados. Para estimular sua recuperação, a equipe médica recomenda que familiares o ajudem a se situar no tempo e no espaço, e conversem sobre temas de seu interesse para ativar sua memória afetiva.

“É importante que ele seja lembrado de onde está, da data e das pessoas ao seu redor. Isso pode ajudar muito na recuperação cognitiva”, explicou o médico.

Lica, emocionada, expressou esperança diante da evolução: “Penso que hoje consegui situá-los, se não de tudo, pelo menos do real quadro em que ele se encontra”.

O SINJOR/AM e a comunidade jornalística amazonense seguem atentos à recuperação de Messias Sampaio, prestando solidariedade à família e desejando pronta recuperação.

Messias

Natural de Manaus, Messias Sampaio construiu uma trajetória marcada pela atuação política e pelo jornalismo. Graduado em Estudos Sociais e Filosofia pela Universidade do Amazonas (atual Ufam), cursou também Psicologia na Universidade Luterana do Brasil.

Eleito vereador em 1976 pelo MDB, Messias foi deputado estadual a partir de 1978, sendo reeleito em 1982. Também ocupou o cargo de Subsecretário de Comunicação do Estado no biênio 1987-1988. Voltou à Câmara Municipal de Manaus em 1988, sendo eleito ainda em 1990 como deputado estadual. Em 1996, foi reeleito vereador pelo PRP e, entre 1999 e 2000, presidiu a Câmara Municipal.

Como presidente do Sindicato dos Jornalistas do Amazonas, entre 1974 e 1978, teve como principal conquista a criação do Conjunto dos Jornalistas, um marco na valorização da categoria no estado.

*Com informações da assessoria

