Cadela policial encontra 13 kg de droga em sacos de lixo dentro de embarcação no AM

A droga no porão de uma embarcação que seguia de Tabatinga para Manaus.

A cadela policial Havana, da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), foi essencial na localização de mais de 13 quilos de pasta-base de cocaína durante fiscalização na Base Fluvial Arpão 3. A apreensão ocorreu na madrugada desta sexta-feira (4), durante a operação Protetor, com apoio da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

A droga estava escondida em sacos de lixo no porão de uma embarcação que seguia de Tabatinga para Manaus. A abordagem foi realizada nas proximidades do município de Coari, a 363 quilômetros da capital.

Droga escondida no lixo de embarcação

Durante a inspeção, a cadela Havana sinalizou presença de entorpecentes em meio ao lixo. Os policiais realizaram buscas detalhadas e encontraram 10 volumes de pasta-base de cocaína, totalizando 13,11 quilos.

O responsável pelo material não foi localizado até o momento.

Prejuízo estimado em mais de R$ 655 mil

A droga foi encaminhada ao cartório da Polícia Civil (PC-AM) instalado na própria Base Arpão 3, onde será dado andamento às investigações.

De acordo com estimativas da SSP-AM, a apreensão representa um prejuízo financeiro superior a R$ 655 mil ao crime organizado na região.

