Manaus lança programa social com presença de Omar e ministro de Lula

O Senador Omar Aziz participou do lançamento do programa “Manaus Por Você”, na manhã desta sexta (4), no Studio 5, ao lado do prefeito de Manaus, David Almeida, e do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Wellington Dias.

O novo programa vai unificar e fortalecer todas as ações de assistência social da capital. Durante o evento, foram entregues novos veículos, que irão reforçar a rede de atendimento social da prefeitura.

“Há uns dias atrás eu estava conversando com o presidente Lula e ele me disse: nós já fizemos grandes obras nesse país, obras monumentais. Mas a maior obra que um homem público pode fazer é quando ele muda a vida das pessoas e essas ações sociais, a assistência social vai mudar a vida de milhares e milhares de manauaras”, afirmou Omar.

“Fiz isso como governador, com vários programas. Fiz isso com o Viver Melhor para deficientes. Fiz isso construindo, juntamente com o Eduardo Braga, vários centros para jovens, adultos e idosos. Mas o que mais nos interessa nesse momento é o que a gente vai fazer daqui para frente. Com a transversalidade das secretarias, é possível a gente chegar ao denominador melhor na vida dessas pessoas”, completou o senador.

Também participaram do evento os deputados federais Pauderney Avelino e Saullo Vianna, também secretário municipal de assistência social, e os deputados estaduais Sinesio Campos e Abdala Fraxe, além de vereadores e prefeitos do interior do Amazonas.

O programa “Manaus Por Você” tem como missão ampliar o alcance, a eficiência e o cuidado com os públicos em situação de vulnerabilidade, promovendo dignidade e inclusão social em todas as regiões da cidade.

Durante o evento também foi realizado o lançamento oficial do programa “Cartão PassaFácil Social”, benefício destinado a cidadãos de baixa renda inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) que garante o acesso à tarifa social do transporte público de R$ 4,50.

