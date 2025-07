Manaus sedia 1º Campeonato da Liga AEVA de Flag Football

A AEVA – Associação Esportiva Vida Ativa dá mais um passo importante na promoção do esporte, educação e inclusão social com a criação da LAFF – Liga AEVA de Flag Football. Neste domingo (6), acontece o 1º campeonato oficial da liga, o Gerando Falcões Bowl, reunindo 12 equipes nas categorias Sub-12 e Sub-14, a partir das 7h30, no Colégio Militar de Manaus.

O evento marca o início da temporada de competições da LAFF, com a promessa de muita energia, integração e disputas saudáveis entre crianças e adolescentes da capital e de diversos projetos apoiados pela AEVA.

O campeonato tem como objetivo fomentar a prática do flag football entre os jovens e proporcionar um ambiente de aprendizado, disciplina e espírito esportivo.

Após uma intensa agenda de ações no interior do Amazonas, com festivais e torneios realizados em cidades como Coari e Carauari, a AEVA desembarca em Manaus com o seu primeiro grande evento do ano na capital.

A expectativa é de que o Gerando Falcões Bowl movimente dezenas de famílias, professores, voluntários e apaixonados pelo esporte, consolidando a liga como uma referência no cenário esportivo infantojuvenil do estado.

O Gerando Falcões Bowl será mais que uma competição: será uma celebração do poder transformador do esporte e do trabalho contínuo da AEVA em levar oportunidades para crianças e jovens através da educação esportiva.

(*) Com informações da assessoria

