Fluminense acumula R$ 329 milhões em premiação com avanço no Mundial

O Fluminense segue fazendo história na Copa do Mundo de Clubes. A vitória por 2 a 1 sobre o Al-Hilal, nesta sexta-feira (4), garantiu a vaga na semifinal do Mundial, disputado em Orlando, nos Estados Unidos, e rendeu ao clube mais US$ 21 milhões, o equivalente a R$ 113,8 milhões, em premiação. Somando as fases anteriores, o tricolor carioca já acumulou R$ 329,4 milhões no torneio.

O valor é o maior da história do clube em uma única temporada, superando os R$ 194 milhões arrecadados em 2023, ano da conquista da Libertadores.

Premiação já conquistada pelo Fluminense no Mundial

Durante a competição, o clube garantiu prêmios em dólares por cada etapa superada:

Fase de grupos: US$ 15,2 milhões (R$ 82,4 milhões)

US$ 15,2 milhões (R$ 82,4 milhões) Vitória sobre Ulsan: US$ 2 milhões (R$ 10,8 milhões)

US$ 2 milhões (R$ 10,8 milhões) Empates com Borussia e Mamelodi: US$ 2 milhões (R$ 10,8 milhões)

US$ 2 milhões (R$ 10,8 milhões) Classificação às oitavas: US$ 7,5 milhões (R$ 40,6 milhões)

US$ 7,5 milhões (R$ 40,6 milhões) Classificação às quartas: US$ 13,1 milhões (R$ 71 milhões)

US$ 13,1 milhões (R$ 71 milhões) Semifinal: US$ 21 milhões (R$ 113,8 milhões)

Com cotação do dólar atualizada nesta sexta (4/7), o montante é um marco para o futebol brasileiro em termos de retorno financeiro em uma temporada.

Quanto o Flu pode receber se chegar à final?

O Fluminense ainda pode aumentar sua arrecadação com os valores previstos para os finalistas do torneio:

Vice-campeonato: US$ 30 milhões (R$ 162,6 milhões)

US$ 30 milhões (R$ 162,6 milhões) Título de campeão: US$ 40 milhões (R$ 216,9 milhões)

Temporada histórica

Com resultados expressivos dentro e fora de campo, o Fluminense se consolida como um dos clubes com melhor desempenho financeiro na temporada. Além do destaque técnico, o retorno econômico pode estabelecer um novo patamar de investimentos e conquistas para os próximos anos.

(*) Com informações do Ge

Leia mais:

Fluminense anuncia volta de Thiago Silva

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱