Palmeiras cai diante do Chelsea e está fora da Copa do Mundo de Clubes

Time brasileiro perdeu de 2 a 1 e deu adeus a Copa do Mundo de Clubes.

O Palmeiras foi eliminado da Copa do Mundo de Clubes após perder por 2 a 1 para o Chelsea, nesta sexta‑feira (4), em partida disputada no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA).

Os ingleses abriram o placar aos 15 minutos do primeiro tempo, quando Palmer recebeu passe pela direita, driblou a marcação e acertou um chute no ângulo, sem chance para Weverton. O Verdão tentou reagir, mas teve dificuldade para criar oportunidades claras na etapa inicial.

No segundo tempo, o Palmeiras voltou com outra energia e chegou ao empate logo aos 4 minutos: Estevão foi lançado na área e, sem marcação, completou cruzamento rasteiro para a rede. A alegria, porém, durou pouco. Aos 37, Weverton falhou em saída de bola, e Gusto aproveitou o rebote para tocar por cobertura e recolocar o Chelsea à frente.

Apesar dos esforços finais, o time brasileiro não conseguiu ameaçar com profundidade e viu o adversário controlar os minutos finais, desperdiçando ainda duas chances em chutes de Madueke e João Pedro, salvos pelo goleiro palmeirense.

Com o resultado, o Chelsea enfrentará o Fluminense na semifinal marcada para terça‑feira (8), às 16h (horário de Brasília), em Nova Jersey.

