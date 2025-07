Real Madrid x Dortmund: onde assistir ao vivo ao Mundial de Clubes

Equipes se enfrentam neste sábado (5), às 16h (de Manaus), no MetLife Stadium. Vencedor encara PSG ou Bayern na semifinal.

Real Madrid e Borussia Dortmund se enfrentam, neste sábado (5), pelo último jogo das quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. O vencedor deste confronto enfrentará quem passar entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique também no sábado. A bola rola às 16h (de Manaus) no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e a partida terá transmissão na TV aberta (Globo), fechada (Sportv), streaming (Globoplay e DAZN) e YouTube (CazéTV).

Qual horário de Real Madrid x Borussia Dortmund?

A partida entre Real Madrid e Borussia Dortmund será às 16h deste sábado (5), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Onde assistir Real Madrid x Borussia Dortmund?

O jogo entre Real Madrid e Juventus será transmitido pela Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), streaming (Globoplay e DAZN) e YouTube (CazéTV).

Escalação Real Madrid

Provável escalação: Courtois; Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Huijsen e Fran Garcia; Tchouaméni, Valverde e Bellingham; Vinicius Junior, Arda Güler e Gonzalo García (Mbappé). Técnico: Xabi Alonso.

Escalação Borussia Dortmund

Provável escalação: Kobel; Sule, Anton e Bensebaini; Ryerson, Nmecha, Gross e Svensson; Sabitzer, Adeyemi e Guirassy. Técnico: Niko Kovac.

Arbitragem de Real Madrid x Borussia Dortmund

Árbitro: Ramon Abatti Abel (BRA)

Ramon Abatti Abel (BRA) Assistentes: Danilo Ricardo Manis (BRA) e Rafael Alves (BRA)

