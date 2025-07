Provocação de torcedor do Chelsea irrita vascaíno e vira confusão

Durante a eliminação do Palmeiras para o Chelsea, ocorrida durante a sexta-feira (4), um episódio nas arquibancadas chamou mais atenção do que os lances em campo.

Após a vitória por 2 a 1 do time inglês, um torcedor do Chelsea começou a provocar os palmeirenses que estavam nas redondezas. Apesar das provocações, os torcedores do Palmeiras apenas observaram, sem reagir de forma agressiva.

A situação mudou quando um torcedor vestindo a camisa do Vasco decidiu intervir e jogou uma bebida no rosto do inglês provocador. A atitude do vascaíno foi recebida com entusiasmo pelos palmeirenses, que vibraram com a cena.

Torcedor do Chelsea provocando os torcedores do Palmeiras



Aí do nada



Um torcedor do Vasco taca uma bebida nele



Quem defendeu a torcida do Palmeiras foi um vascaíno kkkkkkkkkkkkkkkkkkk?



pic.twitter.com/I5JRgXLSis — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) July 5, 2025

(*) Com informações do Terra

Leia mais: Palmeiras cai diante do Chelsea e está fora do Mundo de Clubes

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱