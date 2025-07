Pastor é preso por suspeita de abusar de adolescentes em Uberlândia

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, nesta quinta-feira (4), um pastor evangélico de 38 anos, suspeito de abusar sexualmente de adolescentes em situação de vulnerabilidade, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A prisão foi divulgada pela corporação nesta sexta-feira (5).

Prisão foi efetuada no bairro Martins

O mandado foi cumprido pela equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), no bairro Martins. Conforme a investigação, o suspeito utilizava sua condição financeira e posição como líder religioso para atrair e aliciar as vítimas.

Segundo os relatos, ele convidava as adolescentes para jantares, viagens e passeios. Ainda não há confirmação sobre o número total de vítimas envolvidas.

Caso foi denunciado à Delegacia da Mulher

As investigações começaram após uma denúncia formal recebida pela Deam, conforme explicou a delegada Daniela Novais Santana. A identidade do pastor e o nome da igreja não foram divulgados oficialmente, mas, segundo o Estado de Minas, a congregação estaria localizada no bairro Taiaman, na zona norte de Uberlândia.

A Polícia Civil continua apurando os fatos e ouvindo possíveis testemunhas. O caso segue sob sigilo.

*Com informações do Extra

