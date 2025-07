Pai é preso por estupro das 4 quatro filhas no interior do AM

Um homem de 40 anos foi preso, na quinta-feira (3), pelo crime de estupro de vulnerável, praticado em diversas ocasiões contra as próprias filhas na comunidade Coelho, zona rural de Eirunepé, no interior do Amazonas.

Denúncia da filha mais velha

De acordo com o delegado Antônio Lino, da DEP de Eirunepé, o caso veio à tona em 2021. Uma das vítimas, então com 16 anos, denunciou o pai ao Conselho Tutelar após fugir de casa devido aos abusos sexuais.

“Quando realizou a denúncia, ela relatou que, desde os seus 13 anos, era abusada sexualmente pelo homem e temia que suas irmãs mais novas estivessem sendo abusadas pelo pai, pois continuavam a morar com ele”, explicou Lino.

Abusos generalizados

Segundo a autoridade policial, em 2022, a Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente – que inclui profissionais de saúde e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) – fez uma busca ativa pela família. O objetivo era oferecer atendimento às outras possíveis vítimas.

“Foi verificado que quatro irmãs, de 6, 8, 11 anos, e uma mais nova que não tinha documentos, também haviam sido vítimas de constantes abusos sexuais, inclusive apresentando inflamação nas partes íntimas.

Ao ser questionado, o pai alegou não saber quem cometia os crimes e demonstrou indiferença pela saúde das filhas”, contou o delegado.

Antônio Lino informou que a filha mais velha relatou que o pai fazia constantes ameaças. Ele afirmava que, caso contassem sobre os abusos, elas seriam degoladas.

Captura após fuga

“O caso foi levado à Justiça e, em outubro de 2022, foi decretado o mandado de prisão preventiva contra o indivíduo. Desde então, ele estava foragido. Na quinta-feira, recebemos informações de que ele estava no município, realizamos diligências e conseguimos capturá-lo”, relatou a autoridade policial.

Procedimentos legais

O homem responderá por estupro de vulnerável. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

