Homem é preso ao agredir companheira e filha no interior do AM

Crime ocorreu na zona rural do município e foi contido pela comunidade até a chegada da polícia

Um homem de 25 anos foi preso por agredir sua companheira, de 24 anos, e a filha do casal, de 4 anos. O crime aconteceu na sexta-feira (4), na zona rural de Barreirinha, no interior do Amazonas.

A ação foi realizada em conjunto com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 42ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município.

População conteve o agressor

Segundo o delegado Elton Vieira, a população da comunidade impediu a fuga do agressor. Ele teria atingido as vítimas com um timão de canoa na região da cabeça.

“As vítimas foram socorridas no local e depois levadas ao hospital do município para exame de corpo de delito”, informou o delegado.

Autor estava alcoolizado

A polícia informou que o agressor estava sob efeito de álcool. Ele foi preso em flagrante e levado à sede da 42ª DIP de Barreirinha, onde permanece à disposição da Justiça.

O homem vai responder por lesão corporal grave no contexto da violência doméstica.

