Vereador de Envira é preso por violência doméstica no Amazonas

Um vereador de 52 anos do município de Envira, no interior do Amazonas, foi preso na sexta-feira (4), acusado de ameaça, violência patrimonial e moral contra sua companheira, de 27 anos, em um caso de violência doméstica.

Segundo o delegado Henrique Maciel, da 66ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a vítima procurou a delegacia em junho e denunciou anos de agressões físicas e ameaças sofridas desde o início do relacionamento, em 2013, quando tinha apenas 16 anos.

Violência

De acordo com a vítima, o homem agia com extrema agressividade. Ela relatou ter sido agredida com tapas, murros, chutes e puxões de cabelo, além de ameaças de morte, inclusive a pessoas com quem ela pudesse vir a se relacionar.

“Ela contou que o homem sempre apresentou um comportamento agressivo, tendo a agredido com tapas, chutes, murros e puxões de cabelo. A mulher relatou, ainda, que o indivíduo já proferiu várias ameaças de morte contra ela e contra pessoas com quem ela se relacionasse, caso eles terminassem, e ele também já chegou a humilhá-la na frente da filha deles, com palavras de baixo calão”, disse o delegado”, destacou.

Recentemente, a vítima retornou a Envira e se hospedou na casa da mãe. Ao saber disso, o vereador foi ao local e exigiu que ela voltasse para sua residência. Diante da recusa, ele a ameaçou novamente. Com medo, ela o acompanhou até sua casa, mas dias depois decidiu encerrar o relacionamento. O homem reagiu com violência, destruindo o celular e o notebook da vítima.

Com receio de novas agressões ou algo pior, a mulher fugiu do local e formalizou a denúncia. “A partir da denúncia da vítima, foram representados pelos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em nome do autor, que foram cumpridos na sexta-feira”, contou o delegado.

O acusado permanece preso e está à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Jovem é preso com arma e drogas na Praça 14, em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱