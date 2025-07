Jovem é preso com arma e drogas na Praça 14, em Manaus

Rocam flagrou homem armado e com drogas no bairro Praça 14, após denúncia anônima

Um jovem de 19 anos foi preso, na tarde de sexta-feira (4), pela Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus.

Com o suspeito, os policiais apreenderam um revólver calibre .38, seis munições intactas e porções de drogas.

Abordagem

A equipe chegou até o local após receber uma denúncia anônima via linha direta. A informação apontava que dois homens estavam armados e comercializavam drogas em um imóvel no beco Guarapari.

No endereço indicado, os policiais avistaram os suspeitos. Um deles fugiu ao perceber a presença da Rocam. O outro foi detido com a arma e as drogas.

Durante varredura nas proximidades, os agentes encontraram mais substâncias ilícitas escondidas no local.

O preso já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, homicídios, violência doméstica e aborto provocado por terceiros. Ele foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncias

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a denunciar atividades criminosas pelos números 181 (disque-denúncia) ou 190. A identidade do denunciante é preservada.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Cadela policial encontra 26 quilos de drogas em banheiro de embarcação no AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱