Real Madrid vence Borussia e pega PSG na semifinal

Com gols dos Garcías e de Mbappé, Real Madrid supera o Dortmund por 3 a 2 e enfrenta o PSG na semifinal

O Real Madrid derrotou o Borussia Dortmund por 3 a 2 neste sábado (5), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e garantiu a última vaga na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Os gols da equipe espanhola foram marcados por Gonzalo García, Fran García e Kylian Mbappé. Beier e Guirassy descontaram para o time alemão nos acréscimos.

Com o resultado, o Real Madrid enfrentará o Paris Saint-Germain na próxima quarta-feira (9), às 16h (horário de Brasília). O PSG eliminou o Bayern de Munique no confronto anterior da chave.

Domínio do Real Madrid no primeiro tempo

Desde o início, o Real Madrid impôs seu ritmo. Mesmo sob forte calor, a equipe de Xabi Alonso controlou o jogo com posse de bola e triangulações. Aos 12 minutos, Arda Güler cruzou na medida para Gonzalo García, que venceu o goleiro Kobel e abriu o placar. Pouco depois, Alexander-Arnold cruzou da direita e Fran García ampliou o marcador com uma finalização precisa.

O Borussia Dortmund tentou reagir ainda na primeira etapa, mas não conseguiu superar a defesa madrilenha, que pouco foi exigida. Courtois praticamente não trabalhou nos primeiros 45 minutos.

Segunda etapa e pressão final alemã

No segundo tempo, o Real manteve o controle, mesmo sem aumentar o ritmo. Tchouaméni acertou a trave em chute de fora da área, e Mbappé, que entrou no segundo tempo ao lado de Modric, levou perigo em duas finalizações. O lateral Yan Couto cometeu falta dura em Fran García e recebeu cartão amarelo.

Nos acréscimos, o jogo ganhou emoção. Max Beier aproveitou rebote na área e marcou o primeiro gol do Dortmund. Em seguida, Mbappé ampliou com um voleio no ângulo. Porém, Huijsen cometeu pênalti e foi expulso. Guirassy converteu, diminuindo novamente.

O Dortmund ainda teve uma chance com Guirassy, mas Courtois salvou o Real com uma defesa decisiva.

*Com informações do CNN

