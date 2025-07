‘Pirata do rio’ é preso em flagrante em Novo Airão, no AM

Crime ocorreu no rio Negro, em Novo Airão; vítima conseguiu fugir e acionar a polícia, que efetuou a prisão em flagrante

Vinicius Caldas da Silva, de 30 anos, foi preso em flagrante por extorsão armada contra um homem de 42 anos, na última sexta-feira (4), na zona rural de Novo Airão, no interior do Amazonas.

Ameaça em plena navegação

De acordo com o delegado Rodrigo Monfroni, titular da 77ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o crime aconteceu quando a vítima navegava pelo rio Negro. Vinicius abordou o homem em uma lancha e o ameaçou com uma espingarda calibre 20, exigindo que o conduzisse a outro ponto do rio.

“Durante toda a ação criminosa, o homem foi mantido sob a mira da arma de fogo, e em determinado momento, ele conseguiu se desvencilhar do indivíduo, deixando a lancha para trás e seguindo para área de mata, até obter ajuda de moradores da região e acionar as equipes policiais”, disse o delegado.

Prisão e apreensão da arma

Após o chamado da vítima, policiais civis e militares iniciaram as buscas e conseguiram localizar o suspeito na comunidade ribeirinha onde o crime aconteceu. A espingarda usada na ação também foi apreendida.

“A intenção do autor era extorquir a própria lancha da vítima, mas ele não obteve êxito. A lancha foi encontrada na área onde o proprietário a deixou para seguir caminho para procurar ajuda”, completou Monfroni.

Procedimentos legais

Vinicius foi autuado em flagrante por extorsão majorada pelo uso de arma de fogo. A prisão preventiva foi solicitada à Justiça, e ele permanecerá à disposição das autoridades.

