Seleção das quartas do Mundial tem cinco brasileiros eleitos

As quartas de final do Mundial de Clubes terminaram neste sábado (5), definindo os duelos das semifinais. Apenas o Fluminense manteve a representatividade não europeia, ao lado de Chelsea, Real Madrid e PSG. A redação do Lance! elegeu a seleção da fase, com cinco brasileiros entre os escolhidos.

Fluminense e brasileiros dominam seleção

O Fluminense venceu o Al-Hilal com destaque para o gol de Martinelli, eleito entre os meio-campistas da seleção da fase. A presença tricolor se estende com os zagueiros Thiago Silva e Ignácio, além do treinador Renato Gaúcho.

Outros clubes europeus marcam presença

Na seleção, os outros sete nomes representam clubes europeus:

Courtois (Real Madrid) – goleiro (57,1%)

– goleiro (57,1%) Hakimi (PSG) – lateral-direito (85,7%)

– lateral-direito (85,7%) Fran García (Real Madrid) – lateral-esquerdo (76,2%)

– lateral-esquerdo (76,2%) Cole Palmer (Chelsea) – meio-campista (71,4%)

– meio-campista (71,4%) Arda Güler (Real Madrid) – meio-campista (71,4%)

– meio-campista (71,4%) Gonzalo García (Real Madrid) – atacante (90,5%)

– atacante (90,5%) Désiré Doué (PSG) – atacante (61,9%)

O atacante Estêvão, do Palmeiras, também aparece entre os escolhidos, com 38,1% dos votos.

Expectativa para as semifinais

Na próxima fase, Fluminense, Chelsea, Real Madrid e PSG duelam por duas vagas na grande final do Mundial, que marca a estreia do formato com 32 clubes.

Seleção das quartas do Mundial (percentual de votação)

Posição Jogador Clube / % GOL Courtois Real Madrid (57,1%) LTD Hakimi PSG (85,7%) ZAG Thiago Silva Fluminense (71,4%) ZAG Ignácio Fluminense (42,9%) LTE Fran García Real Madrid (76,2%) MEI Martinelli Fluminense (61,9%) MEI Cole Palmer Chelsea (71,4%) MEI Arda Güler Real Madrid (71,4%) ATA Gonzalo García Real Madrid (90,5%) ATA Désiré Doué PSG (61,9%) ATA Estêvão Palmeiras (38,1%) 🌐TEC Renato Gaúcho Fluminense (81%)

