Prefeitura retira mais de mil pneus das ruas de Manaus

A Prefeitura de Manaus realizou no sábado (5), uma grande operação para combater o descarte irregular de pneus. A ação teve foco no bairro da Compensa, Zona Oeste, com destaque para a avenida Brasil, um dos pontos mais críticos da cidade.

Mais de mil pneus foram recolhidos das ruas, enquanto equipes também atuaram na conscientização de borracheiros e comerciantes sobre os riscos sanitários e as responsabilidades legais no armazenamento desses materiais.

“Temos encontrado muitos pneus sendo usados como expositores no meio-fio, o que além de comprometer a estética urbana, representa um sério risco à saúde pública”, alertou Sabá Reis, secretário da Semulsp.

Riscos à saúde e ao meio ambiente

Pneus abandonados acumulam água parada, tornando-se criadouros ideais para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Isso representa uma ameaça à saúde pública e pressiona os serviços de saúde.

Além disso, o descarte incorreto compromete a drenagem urbana, podendo entupir bueiros e poluir igarapés. Quando queimados, os pneus liberam substâncias tóxicas perigosas ao solo e ao ar.

Destino correto e reciclagem

A Semulsp reforça que Manaus possui parcerias com empresas recicladoras, que reaproveitam pneus inservíveis para fins industriais. A prefeitura alerta que os comerciantes são responsáveis pelo descarte correto dos materiais.

“O que falta, muitas vezes, é a consciência. Existem alternativas. A cidade não pode mais ser usada como vitrine ou lixeira para pneus descartados”, afirmou Sabá Reis.

Fiscalização e apelo à conscientização

A ação de sábado reforça o compromisso da gestão municipal com uma cidade mais limpa, segura e sustentável. A fiscalização continuará de forma regular e contará com a participação ativa dos empreendedores locais.

“Nosso compromisso é com uma cidade que respeita o meio ambiente e cuida da saúde das pessoas. Estamos fazendo a nossa parte e contamos com a colaboração de todos”, finalizou o secretário.

(*) Com informações da assessoria

