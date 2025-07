Manaus (AM) – O deputado estadual Sinésio Campos foi reeleito neste domingo (6) para mais um mandato como presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) no Amazonas, em eleição interna marcada por críticas da ala oposicionista. Valdemir Santana também permanece à frente do diretório municipal da legenda, embora o resultado ainda não tenha sido divulgado oficialmente.

Na disputa, o vereador e ex-deputado federal Zé Ricardo saiu derrotado e, após o resultado, fez duras críticas à condução do processo eleitoral dentro da legenda.

O parlamentar apontou uso excessivo de estrutura econômica e apoio de prefeituras do interior, o que, segundo ele, levanta questionamentos sobre a lisura do processo.

“Na eleição interna do partido, o deputado Sinésio foi reeleito no primeiro turno. A gente percebeu uma utilização intensa de uma estrutura econômica e também de cooptação de filiados no interior do Estado, com a utilização de estruturas públicas de prefeituras. Há muitas denúncias sobre isso, muitos questionamentos”, afirmou.

Para ele, a vitória de Sinésio representa a continuidade de uma direção que está distante das bases do partido e das pautas populares.

“Lamento. A gente esperava uma mudança. O partido precisava de uma nova direção para voltar aos movimentos sociais, às lutas, ao trabalho de base, à formação, à filiação de jovens e à transparência no uso dos recursos públicos. Com a manutenção da mesma direção, acredito que nada disso vai acontecer”, completou.

Expectativa e vigilância para 2026

Apesar das críticas, Zé Ricardo disse esperar que a nova direção do partido consiga se organizar a tempo de garantir protagonismo nas eleições de 2026, quando estarão em disputa cargos para deputado estadual, federal, senado e presidência da República.

“Espero que essa nova direção tenha, ao menos, a competência de organizar as eleições do ano que vem, para garantir a reeleição do Lula, eleger uma bancada estadual, federal e disputar efetivamente o Senado. Que haja compromisso com a população e com o Partido dos Trabalhadores”, concluiu.

Cabe lembrar que o vereador Zé Ricardo já vinha fazendo críticas públicas à condução do PT no Amazonas por parte de Sinésio Campos desde o ano passado. Em entrevista a um veículo de comunicação local, ele atribuiu ao “companheiro” a responsabilidade pelo fraco desempenho do partido nas eleições municipais de 2024.

Naquele pleito, o Partido dos Trabalhadores elegeu apenas dois prefeitos no estado: Egmar Curubinha, em São Gabriel da Cachoeira, e Leôncio Tundis, em Urucurituba.

Rebateu

Ao Em Tempo, a assessoria do deputado Sinésio Campos afirmou que ele sempre defendeu a transparência e a ética na política, e que acredita que as eleições devem ser conduzidas de forma justa e democrática, “sem o uso de práticas que comprometam a integridade do processo eleitoral”. Além disso, esclarece que o parlamentar está aberto ao diálogo.

“Qualquer acusação deve ser tratada com seriedade e responsabilidade, e o deputado está aberto ao diálogo para esclarecer quaisquer dúvidas ou preocupações que possam surgir. O foco do mandato é sempre o bem-estar da população e o desenvolvimento do Amazonas,” pontua.

