Lula rebate Trump e fala em soberania nacional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) respondeu nesta segunda-feira (7) às críticas feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que acusou o Brasil de promover uma “perseguição política” contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Mais cedo, Trump escreveu em rede social: “Deixem Bolsonaro em paz. Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo povo”. Bolsonaro é réu no processo que investiga uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

“A defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei. Sobretudo, os que atentam contra a liberdade e o estado de direito”, declarou Lula em nota oficial da Presidência da República.

O perfil oficial do presidente também publicou a mesma mensagem nas redes sociais.

“Deem palpite na sua vida e não na nossa”, diz Lula

Durante entrevista coletiva ao final da Cúpula do Brics, realizada no Rio de Janeiro, Lula evitou comentar diretamente as declarações de Trump.

“Não vou comentar essa coisa do Trump e do Bolsonaro, tenho coisas mais importantes pra comentar do que isso. Esse país tem lei, tem regra e tem um dono chamado ‘povo brasileiro’. Portanto, deem palpite na sua vida e não na nossa”, afirmou.

Governo e aliados defendem instituições

Embora a nota do Planalto não cite explicitamente o nome de Trump, foi divulgada poucas horas depois da postagem do presidente norte-americano. O tom seguiu o posicionamento de ministros e lideranças do governo.

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT-PR), também se manifestou defendendo o respeito à soberania brasileira e ao Judiciário. Segundo ela, o Brasil “cumpre o devido processo legal no estado democrático de direito”.

Trump critica investigação contra Bolsonaro

Na mensagem publicada, Trump disse que vai acompanhar o caso “de muito perto” e defendeu que “o único julgamento que deveria estar acontecendo é um julgamento pelos eleitores do Brasil”.

“O Brasil está fazendo uma coisa terrível em seu tratamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho assistido, assim como o mundo, como eles não fizeram nada além de ir atrás dele, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano”, escreveu Trump.

O republicano ainda classificou Bolsonaro como um “líder forte” que “amava seu país” e foi um “negociador muito duro” durante o mandato.

(*) Com informações do Gazeta do Povo

Leia mais: Trump pede para deixarem Bolsonaro em paz; Lula diz não aceitar interferência

