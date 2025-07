Cheia do Rio Negro alaga Centro de Manaus e afeta milhares na capital

Cheia do Rio Negro atinge 29,04 metros e alaga ruas do Centro de Manaus. Mais de 500 mil pessoas já foram afetadas em todo o Amazonas.

Manaus (AM) – A cheia do Rio Negro chegou a um dos pontos mais críticos de 2025. O nível do rio alcançou 29,04 metros nesta semana, conforme o boletim do Porto de Manaus, ultrapassando a cota de inundação severa e colocando a capital em estado máximo de alerta.

Segundo a Defesa Civil do Amazonas, mais de 500 mil pessoas já foram afetadas pela cheia em todo o estado. Em Manaus, o reflexo mais visível está no Centro Histórico, onde diversas ruas estão submersas, com passarelas de madeira sendo instaladas para garantir o tráfego de pedestres.

Em Manaus, as áreas mais impactadas estão localizadas nas zonas Sul e Oeste da capital, com destaque para os bairros Educandos, São Jorge, Aparecida, Presidente Vargas, Glória, Raiz, Colônia Oliveira Machado, Cachoeirinha e Centro, onde a cota do rio já atingiu ruas e residências próximas à margem.

Comércio sofre prejuízos no Centro de Manaus

Comerciantes da região central relatam invasão da água em lojas e estoques, o que tem causado prejuízos financeiros e interrompido atividades. Já os moradores das áreas mais baixas enfrentam dificuldades para deixar suas casas, com relatos de perdas materiais e dificuldades de acesso a serviços básicos.

Nível se aproxima das cheias históricas

A cheia de 2025 já supera o volume registrado em 2009 (29,71 m) e se aproxima dos patamares de 2003 (29,77 m) e 2012 (29,97 m). O recorde absoluto, no entanto, segue sendo o de 2021, quando o Rio Negro atingiu 30,02 metros.

O ritmo de elevação deste ano é considerado um dos mais acelerados da última década, segundo especialistas. O mais surpreendente é que no mês de julho o rio geralmente já estaria em processo de vazante em outros anos, mas continua subindo.

Ações emergenciais estão em curso

Diante do cenário, a Prefeitura de Manaus e o Governo do Estado mobilizaram ações emergenciais para minimizar os impactos da cheia. Entre as medidas estão a construção de marombas (pontes de madeira), criação de centros de acolhimento e envio de ajuda humanitária para as famílias afetadas.

Em todo o estado, 40 municípios já decretaram situação de emergência, e outros 18 estão em estado de alerta. Foram distribuídas mais de 580 toneladas de alimentos, água potável, kits de higiene e purificação, com apoio das Forças Armadas e da Defesa Civil estadual.

Monitoramento contínuo dos rios

A Defesa Civil segue com monitoramento diário dos rios Negro, Solimões e Amazonas, emitindo atualizações constantes para orientar a população e os gestores públicos. O órgão reforça o pedido de atenção e colaboração das comunidades ribeirinhas e da população urbana para seguir as orientações de segurança.

De acordo com o Serviço Geológico do Brasil (SGB), o principal fator para a elevação dos rios são as chuvas intensas que atingiram Manaus e cidades vizinhas nos últimos dias.

