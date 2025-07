Otoni Mesquita lança ‘Manaus Refletida no Espelho de Verne’

No próximo dia 9 de julho, às 17h30, a Livraria Valer será palco do lançamento do livro Manaus Refletida no Espelho de Verne, do escritor, pesquisador e artista Otoni Moreira de Mesquita. Trata-se de uma obra breve no formato, mas profunda no conteúdo, que propõe uma instigante viagem literária e visual, unindo passado e presente de Manaus, sob o olhar do mestre da ficção científica, Júlio Verne.

O livro é uma releitura crítica do romance A Jangada: 800 Léguas pelo Amazonas (La Jangada: Huit Cents Lieues sur l’Amazone), publicado entre 1881 e 1882. Nele, Verne narra a aventura fluvial de João Garral e sua família, descendo o rio Amazonas desde Iquitos, no Peru, até Belém, passando por Manaus — com a trama ambientada no ano de 1852.

Embora nunca tenha visitado a Amazônia, Verne construiu a narrativa com base em mapas, enciclopédias e relatos de viajantes europeus, como Henry Bates e Alfred Russel Wallace. A obra, apesar de ficcional, impressiona pela riqueza de informações geográficas e etnográficas sobre o rio e seus arredores, além de ter sido uma das primeiras obras de grande circulação internacional a citar Manaus de maneira destacada.

Otoni Mesquita, com olhar aguçado, investiga justamente essa construção literária e visual da cidade. Ele analisa as descrições feitas por Verne e as ilustrações assinadas por Léon Benett, renomado artista que colaborou em várias obras do autor francês. No entanto, há um detalhe intrigante: as imagens de Benett mostram uma Manaus de fins do século XIX, já transformada pelo ciclo da borracha, e não a cidade modesta e ribeirinha de 1852, época da narrativa.

“Meu interesse maior foi questionar a maneira como a imagem e a palavra foram usadas para construir uma memória visual da cidade. No caso de A Jangada, Benett comete um anacronismo ao ilustrar uma Manaus já modernizada, com elementos urbanos inexistentes na época em que a trama se passa. Isso gerou, por décadas, uma percepção equivocada sobre a cidade, reforçada por edições sucessivas do livro”, explica o autor.

Ao longo da obra, Otoni Mesquita analisa como esses erros visuais se perpetuam, especialmente em uma região como a Amazônia, onde a imagem dos viajantes sempre exerceu grande influência na construção do imaginário. Ele também discute como o discurso visual e literário pode colaborar — ou comprometer — a compreensão histórica e patrimonial de cidades como Manaus.

“É uma leitura da leitura”, resume Mesquita. “Revisito Verne, que fez uma leitura ficcional da Amazônia, e procuro analisar como a imagem e a palavra dialogam, nem sempre de forma fiel, com o passado. Este livro é também uma reflexão sobre o poder da imagem e o quanto ela contribui — ou não — para a memória de um lugar”.

Além de apresentar um estudo original e necessário, o autor convida os leitores a refletirem sobre como Manaus foi vista por estrangeiros e como ainda hoje essas imagens moldam o olhar sobre a cidade.



“A Jangada” e a Amazônia

Publicado originalmente em 1881, A Jangada é um dos romances menos conhecidos de Júlio Verne, mas tem grande valor para o imaginário amazônico. A trama apresenta o rio Amazonas como cenário grandioso de uma história de aventura, mistério e tecnologia, na qual uma gigantesca jangada transporta personagens e cargas em uma viagem de 800 léguas.

Verne, embora nunca tenha pisado na Amazônia, baseou-se em fontes de época e construiu uma narrativa que mistura informações reais com fantasia, descrevendo costumes regionais, fauna, flora e até elementos arquitetônicos das cidades ribeirinhas, incluindo Manaus. Mas, as ilustrações do livro — feitas por Léon Benett — acabaram criando imagens anacrônicas, exibindo uma Manaus moderna, de meados dos anos 1880, quando a trama deveria retratar o cenário de 1852.

Mesmo com esses equívocos, o livro exerceu influência duradoura, sendo um dos primeiros a apresentar Manaus ao público europeu e mundial.

O evento de lançamento da obra Manaus Refletida no Espelho de Verne deve atrair leitores, pesquisadores, artistas e admiradores da literatura e da história regional, com a óbvia presença do autor, que estará autografando os exemplares.

