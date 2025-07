Governo instala telessalas em Manaquiri e Careiro Castanho

O governador Wilson Lima transmitiu, nesta segunda-feira (7), quatro novas telessalas do programa Saúde AM Digital nos municípios de Manaquiri e Careiro Castanho (distantes 60 e 88 quilômetros de Manaus, respectivamente).

Com as novas estruturas, o programa passa a alcançar 21 municípios do Amazonas com pontos fixos de Telessaúde, promovendo atendimento especializado por meio de teleconsulta e telediagnóstico.

“É um serviço que estamos disponibilizando para todo o Amazonas em que todo paciente que procura uma unidade de saúde, no momento que ele opta por um atendimento virtual, a nosso Assistente Virtual entra em contato, manda o aplicativo e dá todas as orientações de como ser atendido na hora marcada. Tem gente que tem dificuldade de mexer com tecnologia, com aplicativo, e por isso temos essas salas, para orientar as pessoas de como baixar o aplicativo. Se as pessoas não conseguirem mexer, tem o atendimento na Telessaúde”, afirmou o governador Wilson Lima durante a inauguração em Careiro Castanho.

As inaugurações foram acompanhadas pelo deputado federal Silas Câmara; os deputados estaduais Alessandra Campêlo, Cabo Maciel e Sinésio Campos, além da secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud. Também participaram o prefeito de Manaquiri, Nelson Nilo, e a prefeita de Careiro Castanho, Mara Alves.

As telessalas são espaços físicos preparados para oferecer atendimento médico especializado por teleconsulta e exames por telediagnóstico. Elas foram implantadas para atender, principalmente, usuários que não têm acesso ao serviço de casa, via aplicativo, e funcionam como uma alternativa segura e assistida.

O programa também segue disponível para todos os municípios do interior via celular, por meio do aplicativo Saúde AM Digital.

Em Manaquiri, a estrutura foi instalada na Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Alfredo Augusto Pereira Santos, localizada no bairro Ajuricaba. A população terá acesso a duas salas, uma para teleconsultas e outra para telediagnóstico, beneficiando mais de 17,1 mil pessoas.

No Careiro Castanho, as telessalas funcionam no Centro de Atendimento Darcy Dantas Dourado, no bairro Vista Alegre, também com ambientes separados para consultas e exames, com cobertura para os mais de 30,7 mil habitantes do município.

O vigilante Paulo Lira, de 58 anos, morador de Manaquiri, foi um dos primeiros a utilizar o serviço de Telessaúde no município. Ele fez uma consulta com o urologista e elogiou o atendimento recebido.

“Foi bastante produtivo porque eu conversei com a doutora, ela viu o meu problema, ela vai levar pra frente. Estava esperando desde fevereiro e melhorou muito com esse atendimento, muito rápido. Foi uma ótima medida do governador e ele está de parabéns”, afirmou.

Telessalas

Com as novas unidades, já são 59 telessalas em funcionamento no estado, distribuídas entre a capital e o interior. A faz iniciativa parte da política de regionalização da saúde do Governo do Amazonas e integra o plano de expansão da saúde digital em todas as regiões, inclusive as mais remotas.

As especialidades oferecidas por meio da Telessaúde incluem dermatologia, urologia, endocrinologia, psiquiatria, cardiologia, ortopedia, neurologia, neuropediatria, pediatria, ginecologia, psicologia e nutrição. Além disso, o serviço oferece suporte técnico aos usuários por meio do assistente virtual via WhatsApp, no número (92) 3190-1504.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais:

Telessaúde é implantada em Parintins e Boa Vista do Ramos

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱