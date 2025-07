Site inglês chama Fluminense de rival mais fraco no Mundial

Jornalista menospreza Fluzão antes de semifinal do Mundial de Clubes

O site da ESPN Inglaterra classificou o Fluminense como o mais fraco entre os quatro clubes brasileiros que disputam o Mundial de Clubes. O Tricolor enfrenta o Chelsea nesta terça-feira (8), às 16h (horário de Brasília), em Nova Jersey, na busca por uma vaga na final da competição.

Em artigo assinado pelo jornalista Mark Ogden, o time carioca foi minimizado como um desafio para os ingleses. “Apesar de tudo, incluindo o barulho fora de campo que frequentemente acompanha o clube, o Chelsea chegou às semifinais e enfrentará, sem dúvida, o mais fraco dos quatro times brasileiros, o Fluminense, que superou o Al-Hilal, da Arábia Saudita, nas quartas de final”, escreveu Ogden.

Chelsea tem desfalques, mas conta com reforço conhecido

O Chelsea entra em campo desfalcado do centroavante Liam Delap e do zagueiro Levi Colwill, suspensos após o segundo cartão amarelo recebido contra o Palmeiras. Em contrapartida, o meio-campista Moisés Caicedo está de volta ao time. Já o técnico Enzo Maresca pode optar pelo atacante João Pedro, recém-contratado e ex-jogador do Fluminense, para substituir Delap.

Apesar de favorito, o desempenho recente do Chelsea também foi questionado por Ogden. “A forma como o Chelsea chegou até aqui se deve mais à sorte do que a um bom planejamento. O time de Maresca foi medíocre durante a fase de grupos, quando foi facilmente derrotado pelo Flamengo, mas chegou às quartas de final após um empate ridículo nas oitavas de final contra o Benfica, em Charlotte, que sofreu um atraso de duas horas devido ao mau tempo e viu o time português criar chances de vencer o jogo”, afirmou o jornalista.

Premiação milionária impulsiona disputa

Além da busca pelo título, os clubes têm motivação financeira. O vencedor da semifinal entre Fluminense e Chelsea garante 21 milhões de dólares (aproximadamente R$ 113 milhões) em premiação. O valor é próximo da multa imposta pela UEFA ao clube inglês por violar as regras do Fair Play Financeiro: 20 milhões de euros (cerca de R$ 127 milhões, na cotação atual).

