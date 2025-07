Categoria Ouro leva mais de 70 grupos a 12 noites do Festival Folclórico do AM; confira

De 12 a 23 de julho, mais de 70 grupos da Categoria Ouro sobem ao palco do anfiteatro do Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA), na zona sul de Manaus, dentro da programação da 67ª edição do Festival Folclórico do Amazonas.

O evento é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Com entrada gratuita e classificação livre, as apresentações começam sempre às 20h. A noite de estreia traz sete danças: três cirandas, duas danças nacionais, uma quadrilha alternativa e uma dança regional.

A programação segue até o dia 23, reunindo 70 grupos folclóricos em 12 noites de espetáculo no CCPA.

Boi-Bumbá no Sambódromo

Nos dias 25 e 26 de julho, os seis bois-bumbás de Manaus tomam conta do Sambódromo, na zona centro-oeste da capital.

Ao longo de 14 dias, as 76 agremiações participantes serão avaliadas por um júri técnico e disputam o título de campeãs em suas respectivas categorias.

O festival valoriza a diversidade da cultura amazonense, com cerca de 15 gêneros artísticos, incluindo cirandas, quadrilhas (tradicional, alternativa, cômica e de duelo), danças nacionais, internacionais, regionais, afro e nordestinas.

Também integram a programação manifestações como o garrote (nas modalidades tradicional e regional), cacetinho, danças indígenas e o tradicional boi-bumbá.

Ordem das apresentações da 1ª noite – sábado, 12/07:

20h00 – Ciranda Maravilha

20h50 – Tsunami na Roça

21h40 – Ciranda Imperatriz

22h30 – Café XV de Outubro

23h20 – Sensação da Raiz

00h10 – Xote Noda de Caju

01h00 – Ciranda Águias de Ouro

Leia mais

Festival São João agita Zona Leste de Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱