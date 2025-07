Programa de Trainee oferece vagas em Manaus

O Grupo NC, dono da farmacêutica EMS, líder no setor farmacêutico brasileiro há 19 anos, abriu inscrições para seu Programa de Trainee 2025, com oportunidades para profissionais interessados em atuar em Manaus (AM) e em cidades de São Paulo (Hortolândia e Campinas). As inscrições vão até 25 de julho, com início previsto para outubro.

O programa, com duração de 15 meses, tem foco na formação de talentos para posições estratégicas nas áreas de Negócios (Finanças, Marketing, Comercial e Inteligência de Mercado) e Industrial (Operações, Pesquisa & Desenvolvimento e Excelência Operacional). São 22 vagas disponíveis, que incluem oportunidades em Manaus, onde a EMS mantém uma das maiores fábricas mundiais de medicamentos sólidos, a Novamed.

Os selecionados terão uma imersão intensa, incluindo mentoria com executivos, participação em projetos de alto impacto e contato direto com a liderança do grupo. Além disso, há possibilidade de experiências internacionais na China e Índia, que podem se tornar permanentes após o programa.

“Buscamos talentos com perfil de liderança, coragem para inovar e disposição para aprender. Em Manaus, especificamente, o trainee poderá atuar em uma das maiores plantas de produção de medicamentos do país, agregando experiência prática e relevante no mercado farmacêutico global”, ressaltou Vanderly Silva, diretora executiva de Gente do Grupo NC.

Para participar, os candidatos devem ter graduação concluída entre dezembro de 2021 e julho de 2025 (de qualquer curso), inglês avançado e disponibilidade para atuar presencialmente, com mobilidade nacional e internacional.

O processo seletivo inclui testes online, dinâmicas de grupo, entrevistas em vídeo e painel presencial em Hortolândia (SP).

O Grupo NC, com cerca de 12 mil colaboradores e presença global, reforça seu compromisso com a formação de líderes para impulsionar a inovação e o crescimento sustentável no setor farmacêutico, com especial atenção para as unidades estratégicas de Manaus e São Paulo.

