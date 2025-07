Evento debate direitos LGBTQIAPN+ e promove feira em Manaus

Com o objetivo de promover reflexão e debate sobre os direitos da população LGBTQIAPN+, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR) sedia, nos dias 17 e 18 de julho, o 1º Ciclo pelo Orgulho e pela Diversidade no Poder Judiciário do Amazonas. O encontro será no Fórum Trabalhista de Manaus (FTM), a partir das 9h, e tem o slogan “Construindo espaços de respeito, oportunidades e visibilidade para pessoas LGBTQIAPN+”.

A iniciativa conta com apoio do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Ministério Público do Amazonas (MPAM) e Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

Debates, palestras e certificação

Aberto a magistrados, servidores, estudantes de direito, representantes de organizações LGBTQIAPN+ e público interessado, o evento oferece certificado aos participantes que se inscreverem previamente. As inscrições estão disponíveis pelo link: clique aqui.

A programação inclui mesas-redondas, palestras, lançamento de cartilha, atendimentos jurídicos gratuitos feitos por alunos da pós-graduação da Ufam e sorteios culturais. Entre os destaques está a palestra do professor doutor Paulo Iotti sobre direitos LGBTQIAPN+ no Brasil e a apresentação do “Formulário Rogéria” pelo juiz Saulo Góes Pinto.

Feira de empreendedorismo LGBTQIAPN+

No dia 18 de julho, haverá feira de empreendedorismo com 25 empreendedores locais, das 9h às 14h, no auditório do Fórum Trabalhista Ministro Mozart Victor Russomano. A feira busca dar visibilidade, gerar renda e valorizar a diversidade, reunindo negócios como biojoias indígenas, velas artesanais, confeitaria, artesanato e acessórios.

Compromisso institucional com diversidade

Para o presidente do TRT-11, desembargador Jorge Alvaro Marques Guedes, o evento reforça o papel do Judiciário na defesa dos direitos fundamentais.

“O Tribunal tem o dever de promover espaços de escuta, respeito e inclusão. Este evento reforça nosso compromisso com a dignidade humana e com a valorização da diversidade dentro e fora da Justiça do Trabalho”, afirma.

A presidente da Comissão do TJAM, desembargadora Onilza Gerth, destaca que ações como essa ajudam a construir ambientes institucionais mais inclusivos.

“Estamos promovendo um espaço de diálogo e aprendizado para que todos possam refletir e construir um ambiente mais humano e acolhedor a qualquer cidadão”, diz.

Realização e parcerias

O evento é promovido pelos comitês do TRT-11 dedicados ao enfrentamento do assédio, da discriminação e à promoção da equidade de gênero, raça e diversidade, seguindo diretrizes do CNJ e do CSJT. Conta também com apoio das comissões do TJAM, TRE-AM, Programa de Pós-Graduação em Direito da Ufam, MPAM e Centro Cultural Casarão de Ideias.

(*) Com informações da assessoria

