Dois homens são procurados por roubo a ônibus da linha 358 em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) está à procura de dois homens suspeitos de assaltar um ônibus da linha 358, na madrugada do dia 26 de junho de 2025, por volta das 5h. O crime ocorreu na avenida Arquiteto José Henriques Bentes Rodrigues, zona Norte de Manaus.

A ação criminosa foi capturada por câmeras de segurança do coletivo. Segundo o delegado Charles Araújo, coordenador do Núcleo de Repressão a Roubos no Transporte Coletivo e Rotas do Polo Industrial de Manaus (Nurrc), os assaltantes estavam armados, roubaram os pertences dos passageiros e ainda danificaram os equipamentos de monitoramento.

Denúncias

A PC-AM divulgou as imagens dos suspeitos e pede o apoio da população para identificá-los. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelos seguintes canais:

(92) 98827-8814 – WhatsApp do Nurrc

(92) 3667-7543 – telefone fixo do Nurrc

181 – disque-denúncia da SSP-AM

“A identidade do denunciante será mantida em sigilo”, reforçou o delegado. Leia mais: Grupo criminoso é procurado após assalto em ônibus de Manaus

