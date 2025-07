Influenciadora é espancada e tem o rosto desfigurado

Influenciadora perdeu a consciência e não se lembra de parte do que aconteceu

A influenciadora francesa Soraya Riffy, de 30 anos e com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, foi vítima de um ataque brutal dentro de sua casa em Marselha, no sul da França. Ela teve o rosto desfigurado após ser amarrada, espancada e, segundo a polícia local, possivelmente estuprada por criminosos que invadiram sua residência na sexta-feira (4).

Detalhes do ataque e agressões sofridas

O ataque ocorreu por volta das 21h. Um homem tocou a campainha, apresentando-se como vizinho que havia esquecido as chaves. Ao abrir a porta, Soraya foi surpreendida por ele e outro suspeito, que iniciaram as agressões. O ataque durou cerca de 1h30.

Uma nota divulgada no perfil oficial de Soraya informa que os criminosos “a espancaram por horas, amarraram, ameaçaram e roubaram com o uso de armas de fogo e estiletes, antes de jogarem água sanitária sobre ela”. O líquido químico teria sido usado para apagar vestígios de DNA.

“Os médicos de emergência que a atenderam constataram dezenas de ferimentos graves, incluindo fraturas e múltiplos cortes por todo o corpo”, diz a publicação.

A influenciadora perdeu a consciência durante o ataque e não se lembra de parte do ocorrido. No entanto, a polícia trabalha com a hipótese de abuso sexual, baseada nos ferimentos encontrados em suas partes íntimas.

Após a violência, os agressores fugiram levando pertences de alto valor, como uma pulseira Cartier, duas bolsas de grife, um relógio Rolex, e as chaves da casa e do carro da vítima.

Relato de Soraya e suspeitas de perseguição

Em entrevista à imprensa francesa, Soraya relatou que suspeita ter sido perseguida. Ela acredita que os criminosos monitoraram seus passos após verem fotos publicadas por ela durante um passeio de barco com amigos naquele dia.

“Estou desfigurada, enjoada, assustada. Muita exposição na mídia leva ao perigo. Vou deixar Marselha para sempre, vou deixar as redes sociais por enquanto, estou perdida”, desabafou.

De acordo com seu porta-voz, Soraya já havia recebido e-mails com ameaças e tentativas de extorsão duas semanas antes da invasão. As mensagens foram reportadas à polícia, mas, até o momento, ninguém foi preso.

“Eles não queriam me matar, mas me torturar. Eu estava amarrada e amordaçada com muita força, por isso perdi a consciência, não conseguia respirar e tive convulsões. Pensei que fosse morrer”, acrescentou.

Soraya Riffy se tornou conhecida em 2016, após participar de um talk show francês. Desde então, ela passou a compartilhar conteúdo sobre moda, beleza e estilo de vida saudável em suas redes sociais.

(*) Com informações do Metrópoles

Leia mais: Influenciadora que acusou Hytalo Santos de aliciar menores diz que foi estuprada

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱