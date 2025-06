Influenciadora que acusou Hytalo Santos de aliciar menores diz que foi estuprada

A influenciadora Izabelly Vidal usou suas redes sociais, neste domingo (1), para publicar um vídeo onde pede ajuda e relata ter sido vítima de abuso sexual por um homem que prometeu auxiliá-la nas acusações contra Hytalo Santos.

Na gravação, ela aparece andando sozinha na rua e gritando por ajuda: “A prova de que a internet não existe: eu acabei de ser estuprada e estou pedindo ajuda, e ninguém para”.

“Acabei de ser estuprada pelo garoto que estava fingindo que estava ajudando a gente. Eu estou pelada aqui, no meio da rua, ninguém quer me ajudar. Não vou entrar no carro da polícia sozinha”.

Denúncia

Izabelly ganhou notoriedade após reunir evidências para acusar Hytalo Santos de aliciar menores de idade. O Ministério Público da Paraíba chegou a iniciar uma investigação contra o influencer. Hytalo se defendeu nas redes, afirmando que todas as ações têm “consentimento das mães e das meninas”.

(*) Com informações do Diário do Centro do Mundo

