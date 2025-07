Adolescente é apreendido por participação na morte de Fernando Vilaça em Manaus

Crime foi praticado no dia 3 de julho, na rua Três Poderes, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus

A Polícia Civil do Amazonas apreendeu, nesta quarta-feira (9), um adolescente de 16 anos suspeito de envolvimento na morte de Fernando Vilaça, de 17 anos.

O crime ocorreu no dia 3 de julho, na rua Três Poderes, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus. A morte da vítima foi confirmada dois dias depois.

O adolescente se apresentou na delegacia acompanhado do advogado, após a Vara da Infância e Juventude Infracional expedir mandado de internação.

Testemunhas relataram que Fernando sofria bullying, com indícios de homofobia, o que só será confirmado com a conclusão do inquérito.

