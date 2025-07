Trio é preso com armas e drogas durante operação no interior do AM

Ações ocorreram em Fonte Boa, Codajás e Tapauá, com prisões e apreensões de entorpecentes e armas de fogo.

Durante a operação Interior Mais Seguro, realizada na terça-feira (8) e quarta-feira (9), a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu três pessoas e apreendeu armas de fogo e entorpecentes nos municípios de Fonte Boa, Codajás e Tapauá.

Prisões e apreensões em Fonte Boa

Na terça-feira, policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) patrulhavam a rua Abacaxi, em Fonte Boa, quando receberam denúncia de que dois homens estariam ameaçando moradores da região. Os suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados.

Durante a abordagem, foram apreendidas:

Duas armas de fogo de fabricação caseira;

Duas munições calibre 16;

Três armas brancas;

Um aparelho celular.

Um dos indivíduos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e encaminhado ao 55° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Em outra ocorrência no município, os policiais da Rocam localizaram duas malas com 27 tabletes de skunk, totalizando 17 quilos da droga. A apreensão foi feita após denúncia indicando uma residência na estrada do Baré. O material foi levado à delegacia para investigação.

Prisão por tráfico em Codajás

Em Codajás, um homem de 24 anos foi preso no bairro Pet por tráfico de drogas. Com ele, os policiais apreenderam:

Uma bolsa contendo diversas munições;

Porções de oxi.

O suspeito foi encaminhado ao 78° DIP.

Mandado de prisão cumprido em Tapauá

Já nesta quarta-feira (09/07), em Tapauá, policiais prenderam um homem com mandado de prisão em aberto. A captura ocorreu após denúncia anônima informando sua localização no centro da cidade. O suspeito possui diversas passagens pela polícia e foi encaminhado ao 64° DIP para as medidas legais cabíveis.

Leia mais:

Droga escondida em tampa de mesa é apreendida no interior do AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱