Professor é preso por estupro, assédio e importunação sexual contra alunas no AM

Um professor de ensino religioso, de 44 anos, foi preso, na terça-feira (7), acusado de estupro vulnerável, assédio sexual e importunação sexual contra quatro alunas com idades entre 13 e 15 anos. A prisão foi realizada no bairro Odorico Bezerra, em Maraã (a 634 quilômetros de Manaus), após investigações da 60ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Segundo o delegado Rodrigo Beraldo, as vítimas relataram os crimes ao Conselho Tutelar, que acionou a polícia. Os abusos ocorriam no ambiente escolar, quando o professor ficava a sós com as estudantes. Uma das vítimas, de 13 anos, contou em depoimento que o docente se aproximava dela durante as aulas, tocando seu corpo de forma inadequada quando os outros alunos saíam para o intervalo.

Outras três alunas, de 13, 14 e 15 anos, disseram que o professor as constrangia com perguntas inapropriadas, como se aceitariam se relacionar com ele, além de oferecer caronas e fazer comentários sobre sua vida íntima. Em um dos casos, ele teria escrito no caderno de uma das estudantes que ela era “a mais atraente da escola”.

Diante das provas coletadas, a Justiça decretou a prisão preventiva do acusado, cumprida em sua residência. A Secretaria de Educação afastou o professor assim que as denúncias surgiram, iniciando um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e encaminhando o caso à Comissão de Ética do magistério.

O homem responderá pelos crimes e permanecerá à disposição da Justiça após audiência de custódia.

