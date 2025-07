PF apura golpe de R$ 3 mi com sites falsos do Enem

Vítimas eram levadas a realizar pagamentos via Pix, acreditando estarem se inscrevendo regularmente no Enem

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (10) uma operação para investigar fraudes na internet envolvendo publicidade enganosa em redes sociais e o uso indevido de símbolos oficiais do Ministério da Educação, do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e do Governo Federal. O objetivo dos golpistas era induzir usuários a pagar taxas falsas de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024.

A ação inclui o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão domiciliar em Praia Grande, litoral de São Paulo. A Justiça também determinou o bloqueio de bens para tentar recuperar os cerca de R$ 3 milhões arrecadados ilegalmente.

De acordo com a PF, durante o período oficial de inscrições do Enem, entre 27 de maio e 14 de junho de 2024, os investigados criaram páginas falsas que imitavam o site do Inep. Por meio desses portais fraudulentos, os usuários eram levados a realizar pagamentos via Pix, acreditando estarem se inscrevendo corretamente no exame.

Investigações

As investigações mostram que os valores pagos eram direcionados a uma fintech, em uma conta bancária vinculada a uma empresa já denunciada por práticas semelhantes de cobrança indevida sem a entrega de produtos ou serviços. Um dos suspeitos possui pelo menos 15 registros criminais por estelionato.

Em nota, a Polícia Federal informou que continuará com as investigações para identificar todos os envolvidos, dimensionar os prejuízos e responsabilizar os autores pelo crime de fraude eletrônica, cometido de forma contínua por meio de meios virtuais.

O Inep reforça que a única forma segura de acessar a Página do Participante do Enem é pelo endereço oficial: enem.inep.gov.br/participante, sempre com o domínio gov.br, que identifica páginas autênticas do governo federal. Sites falsos costumam ter layout semelhante ao original, mas não possuem o domínio oficial na URL.

