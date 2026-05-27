Prisão

Suspeito descumpriu medida protetiva, invadiu a casa da vítima e fez ameaças de morte no Jorge Teixeira.

Manaus (AM) – Um homem de 28 anos foi preso na terça-feira (26) suspeito de ameaçar a própria mãe, de 49 anos, invadir a residência dela e descumprir uma medida protetiva de urgência no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) Norte/Leste.

Suspeito já havia sido preso anteriormente

Segundo a delegada Nathália Oliveira, titular da especializada, a vítima procurou a delegacia para denunciar que o filho havia voltado a invadir a casa e fazer ameaças de morte.

“Ele é reincidente pelo mesmo crime e já havia sido preso anteriormente por descumprir medida protetiva e agredir a própria mãe. Após ser colocado em liberdade, voltou a invadir a residência da vítima”, afirmou a delegada.

Ainda conforme a polícia, a mulher vivia em constante estado de medo e insegurança devido às ameaças frequentes.

Homem exigiu dinheiro da vítima

De acordo com as investigações, no dia do crime, o suspeito entrou na residência pelos fundos e exigiu dinheiro da mãe.

Ao ser informado de que ela não tinha a quantia, o homem pegou o celular da vítima e o jogou no chão, causando danos ao aparelho.

“A vítima continuou recebendo ameaças graves durante o deslocamento até a delegacia, enquanto o suspeito permanecia no imóvel”, explicou Nathália Oliveira.

Prisão ocorreu no mesmo bairro

Após a denúncia, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do suspeito para garantir a segurança física e psicológica da vítima.

O homem foi localizado e preso no próprio bairro Jorge Teixeira, onde o crime aconteceu.

Ele responderá pelos crimes de descumprimento de medida protetiva, ameaça no contexto de violência doméstica e violação de domicílio, permanecendo à disposição da Justiça.

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