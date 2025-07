Sou Manaus 2025: veja o dia dos shows de Ivete, Gusttavo Lima, Ludmilla e outros artistas

Festival será nos dias 5, 6 e 7 de setembro, com mais de 2 mil artistas e atrações nacionais como Calcinha Preta, Joelma, Bruno & Marrone e Xamã.

A cidade de Manaus vai se transformar em um grande palco a céu aberto nos dias 5, 6 e 7 de setembro, com a celebração dos 10 anos do festival #SouManaus Passo a Paço. O Centro Histórico será tomado por arte, música, gastronomia e manifestações culturais em um dos maiores eventos gratuitos do país.

Durante o lançamento oficial, o prefeito David Almeida reforçou o impacto do festival.

“O ‘#SouManaus’ é investimento em pertencimento, em arte, em qualidade de vida para o povo de Manaus. Cada centavo é aplicado com responsabilidade”, disse.

A edição de 2025 terá 17 palcos espalhados pelas ruas, praças e espaços culturais da área central da capital, com seis palcos principais: Mangueirão, Coreto, Alfândega, Malcher, Espaço Cultura Urbana e Espaço Moda. A proposta é oferecer experiências diversas e acessíveis, com entrada mediante a doação de alimentos não perecíveis.

🎤 Confira a programação nacional já confirmada:

📅 5 de setembro (sexta-feira)

Palco Alfândega : Alessandro Campos e Fernandinho (gospel)

: Alessandro Campos e Fernandinho (gospel) Palco Malcher: Joelma, Simone Mendes e Bruno & Marrone

📅 6 de setembro (sábado)

Palco Alfândega : BK, Xamã e Poesia Acústica

: BK, Xamã e Poesia Acústica Palco Malcher: Calcinha Preta, Pablo do Arrocha e Ivete Sangalo

📅 7 de setembro (domingo)

Palco Alfândega : Paralamas do Sucesso e MC Livinho

: Paralamas do Sucesso e MC Livinho Palco Malcher: Gusttavo Lima, Dubdogz, Ludmilla e Xand Avião

Além das atrações nacionais, mais de 2 mil artistas regionais vão se apresentar nos demais palcos, reforçando o protagonismo da cultura amazônica.

“No ano passado, batemos recordes de público, arrecadação de alimentos e artistas locais contemplados. Este ano, também teremos oficinas, ações formativas e experiências transformadoras”, destacou o presidente da Manauscult, Jender Lobato.

O festival ainda promete uma grande feira com gastronomia, moda, circo, dança e artesanato, além de oficinas profissionalizantes em parceria com o Sebrae.

A segurança também será reforçada com câmeras de reconhecimento facial da Guarda Municipal, e o evento contará com áreas acessíveis, ações sustentáveis e espaço para empreendedores criativos.

Leia mais

Sou Manaus 2025 confirma Ivete, Gusttavo Lima, Ludmilla e mais 16 atrações

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱