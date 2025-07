Sou Manaus 2025 confirma Ivete, Gusttavo Lima, Ludmilla e mais 16 atrações

O Festival Sou Manaus Passo a Paço 2025, maior evento de artes integradas do Norte do Brasil, anunciou nesta quarta-feira (9) a lista com 19 atrações nacionais. O lançamento oficial aconteceu no píer turístico Manaus 355, no mirante Lúcia Almeida, Centro de Manaus, e reuniu autoridades, artistas, produtores culturais e representantes da sociedade civil.

Entre as atrações confirmadas estão nomes como Ivete Sangalo, Gusttavo Lima, Ludmilla, Joelma, Bruno & Marrone, Paralamas do Sucesso, Xand Avião, Simone Mendes, Calcinha Preta, Fernandinho, Alessandro Campos, Xamã, BK, Poesia Acústica, Dubdogz, MC Livinho e Pablo.

Marcado para os dias 5, 6 e 7 de setembro, o festival será coordenado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e ocupará os principais espaços do centro histórico com uma estrutura inovadora, reunindo arte, cultura, gastronomia e diversidade.

Nesta edição, o evento contará com seis palcos principais: Mangueirão, Coreto, Alfândega, Malcher, Espaço Cultura Urbana e Espaço Moda. Cada um deles será ambientado com uma proposta artística diferente, oferecendo ao público grandes shows, apresentações de moda, arte urbana e manifestações da cultura popular.

A programação contempla diferentes ritmos, como sertanejo, pagode, gospel, funk e outros estilos, refletindo a diversidade do público manauara e amazônico. Segundo o presidente da Manauscult, Jander Lobato.

“O Sou Manaus deixa um legado para os fazedores de cultura. Nos teremos transmissão nacionalmente, não é só uma festa por ser, mas que deixa um legado e que deixa o reflexo na cidade de Manaus.”

O prefeito de Manaus, David Almeida, destacou a grandiosidade do festival e as inovações na área de segurança:

“Nos temos quase 60 dias para a reta final desse trabalho. Mais de 2 mil artistas locais envolvidos. Esse ano com o advento da guarda municipal teremos câmeras de reconhecimento facial no perímetro do evento. A expectativa é receber 500 mil pessoas em três noites em torno do centro histórico de Manaus e teremos divulgação a nível nacional”.

O festival vai além do entretenimento, consolidando-se como um movimento de valorização da cultura local e ocupação artística dos espaços públicos, projetando Manaus para todo o país.

“Vou todo ano e esse não será diferente. é um verdadeiro show de espetáculo eu amei demais”, comentaram internautas que acompanharam o anúncio pelas redes sociais.

