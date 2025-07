AM recebe 109 novos médicos para atuar em áreas vulneráveis e indígenas

Profissionais do Mais Médicos reforçam o atendimento do SUS em municípios do interior e distritos indígenas no estado

Manaus (AM) – O Amazonas recebeu, nesta segunda-feira (7), o reforço de 109 novos profissionais do Programa Mais Médicos, iniciativa do governo federal voltada ao fortalecimento da atenção primária em regiões de maior vulnerabilidade social. A medida busca reduzir o tempo de espera por atendimento no SUS e ampliar o acesso à saúde em áreas de difícil cobertura.

Direcionamento de profissionais

Do total de médicos designados ao estado, 22 atuarão diretamente em territórios indígenas, nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs): cinco no Alto Rio Solimões, seis em Manaus, quatro no Médio Rio Purus, três no Médio Solimões e quatro no Vale do Javari. Os demais serão distribuídos nas equipes de Saúde da Família nos municípios do interior amazonense.

A ação integra a nova etapa nacional do programa, que selecionou 3.173 médicos para 1.618 municípios e 26 DSEIs em todo o país. O edital teve recorde de inscrições, com mais de 45 mil candidatos.

Desde 2 de julho, os profissionais brasileiros com CRM começaram a se apresentar nos municípios. Já os médicos formados no exterior iniciam, a partir de 4 de agosto, o Módulo de Acolhimento e Avaliação (MAAv), voltado à capacitação para emergências, doenças prevalentes e práticas regionais de atendimento.

Segundo o Ministério da Saúde, os médicos do programa terão papel estratégico na melhoria da atenção primária, facilitando o encaminhamento para especialidades por meio do prontuário eletrônico e da integração em rede. Com isso, a expectativa é de redução no tempo de espera para exames, consultas e procedimentos.

“São mais de 3 mil profissionais iniciando atividades, qualificando o atendimento e recebendo formação em Medicina de Família e Comunidade, com possibilidade de mestrado em Saúde da Família”, destacou Felipe Proenço, secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Alocação de vagas

A alocação de vagas considerou os dados do estudo Demografia Médica 2025, realizado pelo Ministério da Saúde em parceria com a USP e a Associação Médica Brasileira (AMB), que identificou regiões com menor proporção de médicos por habitante.

Do total de vagas, 75,1% foram destinadas a municípios de pequeno porte, 11,1% para cidades médias e 13,8% para capitais e grandes centros urbanos. A meta do programa é alcançar 28 mil médicos ativos em todo o país. Atualmente, já são cerca de 24,7 mil profissionais em atuação em 4,2 mil municípios, cobrindo 94% do território nacional.

