Ministério da Saúde anuncia mais vagas do Programa Mais Médicos ao AM

Brasília (DF) – O deputado federal Saullo Vianna (UB) informou, nesta terça-feira (9), que recebeu do secretário de Atenção Primária do Ministério da Saúde (MS), Nésio Fernandes, a garantia de que o Amazonas ganhará mais vagas do Programa Mais Médicos.

“Fomos ao secretário solicitar mais vagas do Mais Médicos para o Amazonas e recebemos a boa notícia de que o Amazonas poderá ganhar até 478 novos médicos para reforçar as equipes de Manaus e do interior”, revelou Saullo Vianna.

Durante a reunião no Ministerio da Saúde, o deputado amazonense destacou as dificuldades em contratar e fazer com que os médicos permaneçam nos municípios, sobretudo nos mais distantes.

“Estamos, ainda, encaminhando uma solicitação para que o Ministério adote mecanismos para que as vagas destinadas, principalmente ao interior, se tornem mais atraentes e possam ser preenchidas totalmente”, disse Vianna, acrescentando que nos últimos anos o programa foi bastante e prejudicado no estado pela dificuldade de fixar os profissionais de saúde.

Reunião com secretários para explicar novo Mais Médicos

Além de uma política de atração dos médicos ao interior, ficou definido que Saullo Vianna e os técnicos do MS vão articular uma reunião remota com todos os secretários de Saúde do Amazonas para detalhar as mudanças no programa e fazer com que os editais do Mais Médicos tenham efetividade.

Ao todo, o novo Mais Médicos ofertará novas 6.252 vagas em todo o país para 2.074 municípios, incluindo 1.000 postos inéditos para a Amazônia Legal. Com isso, além de repor profissionais nas localidades que deixaram de ser atendidas nos últimos anos, a nova modalidade do programa busca expandir sua atuação nessa região, historicamente carente de profissionais de saúde.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prazo para cidades aderirem ao programa Mais Médicos acaba nesta terça

Amazonas é o segundo estado da região Norte com mais vagas no Mais Médicos

“Esforços estão dando resultado”, diz Saullo Vianna sobre Reforma Tributária