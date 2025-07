Dupla que fazia ‘delivery de drogas’ é presa com arma em Manaus

Kennedy da Mata Silva e Williams Moraes da Silva, foram presos em flagrante na quarta-feira (9), por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte de arma de fogo de uso restrito. Durante a ação, a polícia apreendeu porções de haxixe, maconha e cocaína, além de uma carabina semiautomática calibre 9 milímetros e 40 munições. A prisão aconteceu na avenida Comendador José, bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus.

‘Disk delivery’ de drogas

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 1º DIP, a dupla estava sendo investigada há três semanas. A equipe policial identificou um veículo que atuava como “disk delivery” de drogas na Zona Sul da cidade. A polícia monitorou o carro e o localizou próximo ao bairro Lago Azul. Em diligência, a equipe seguiu o veículo até um condomínio, onde realizou a abordagem.

“Foi neste momento que encontramos Williams e Kennedy dentro do carro. Eles estavam com diversas porções de entorpecentes e uma carabina de uso exclusivo das forças policiais. Eles foram autuados sem reagir e conduzidos à delegacia para os procedimentos legais. Embora tenham admitido parte das atividades, disseram que não estavam envolvidos na distribuição das drogas. No entanto, com as provas coletadas confirmamos suas participações”, afirmou Cícero Túlio.

Antecedentes criminais

O delegado também informou que as investigações indicam que a dupla realizava a distribuição de drogas na região há cerca de um ano e meio. Além disso, a polícia confirmou que Williams possui antecedentes criminais por um homicídio ocorrido em 2018 e tráfico de drogas.

“Em relação ao veículo usado para a distribuição, ele era de propriedade de Kennedy, que alegou que o carro teria sido emprestado por seu cunhado. No entanto, as informações obtidas durante a investigação mostraram que o veículo ficava exclusivamente com ele e era utilizado para o tráfico de drogas, por isso também foi apreendido”, finalizou o delegado.

Procedimentos legais

Kennedy da Mata Silva e Williams Moraes da Silva responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte de arma de fogo de uso restrito. Eles seguem à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

