Safra de tomate no AM tem alta, aponta IBGE

O Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) aponta para um panorama de contrastes significativos na safra do Amazonas no mês de junho. Enquanto algumas culturas apresentam crescimento — como o tomate, com um surpreendente aumento de 531,3%, e o feijão da primeira safra, com alta de 15,3% —, outras enfrentam quedas bruscas, com destaque para a segunda safra de feijão, que despencou 84,2%, e o café canephora, com retração de 7,5%.

O relatório detalha as estimativas de produção para diversos produtos, oferecendo um termômetro da dinâmica agrícola amazonense. Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgado nesta quarta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em junho, a produção total de cereais, leguminosas e oleaginosas no Amazonas, referente à safra de 2025, é estimada em 52.527 toneladas — um aumento de 3,4% em relação à safra de 2024. Dentro desse grupo, o arroz apresenta um crescimento modesto de 0,8%, alcançando 10.301 toneladas.

O feijão da primeira safra teve um aumento significativo de 15,3%, chegando a 717 toneladas, enquanto a segunda safra registrou uma queda drástica de 84,2%, totalizando apenas nove toneladas.

O milho da primeira safra também apresentou bom desempenho, com alta de 10,3% e produção estimada em 7.730 toneladas. A soja, com a maior participação nesse grupo, teve crescimento de 2,7%, alcançando 33.770 toneladas.

Entre os demais produtos, a banana apresentou retração de 3,5%, com produção de 128.552 toneladas. O cacau teve aumento de 6,9%, atingindo 794 toneladas. O café canephora registrou queda de 7,5%, com 830 toneladas produzidas.

A cana-de-açúcar cresceu 1,4%, chegando a 262.694 toneladas. A laranja teve leve alta de 0,6%, totalizando 40.376 toneladas. A mandioca, um dos produtos de maior volume, cresceu 3,5%, com estimativa de 769.196 toneladas. Por fim, o tomate se destaca com crescimento expressivo de 531,3%, atingindo 726 toneladas na safra de 2025.

