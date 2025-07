Cadela Havana encontra cocaína escondida em barco no Amazonas

A cadela policial Havana foi essencial na apreensão de mais de seis quilos de cocaína escondidos na escotilha de um barco, durante operação da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), nesta quinta-feira (10), na Base Arpão 3, nas proximidades do município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus).

Por volta das 8h40, a equipe abordou o barco Expresso Cidade de Manaquiri. Durante a vistoria, Havana sinalizou a presença de entorpecentes na popa da escotilha de embarque. Após buscas, os policiais encontraram seis tabletes de cocaína, totalizando 6,6 quilos.

🟦 Suspeito tentou ocultar provas

As câmeras de segurança da embarcação mostraram que um funcionário havia virado os equipamentos de monitoramento para a direção oposta ao local onde a droga foi escondida. A ação levantou suspeitas e colaborou com a confirmação do crime.

O homem foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas. Ele e o material apreendido foram encaminhados ao cartório da Base Arpão 3, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

