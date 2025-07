VÍDEO: Moradores do Cacau Pirêra protestam por pavimentação de ruas

Iranduba (AM) – Moradores do Distrito de Cacau Pirêra, no município de Iranduba, realizaram uma manifestação no fim da tarde desta quinta-feira (10) para cobrar a pavimentação das ruas da região, que estão tomadas por buracos e dificultam o tráfego de veículos e pedestres.

Segundo os manifestantes, a situação tem afetado diretamente o dia a dia da população. Um dos representantes da categoria dos mototaxistas expressou a insatisfação da classe e destacou que, no dia 21 de maio, foi feita uma solicitação formal tanto à Prefeitura de Iranduba quanto à Câmara de Vereadores, pedindo providências.

“A gente até ficou animado, pois fizeram um paliativo na estrada. Mas quando vieram para o Cacau Pirêra, só jogaram barro nos buracos. Estamos insatisfeitos e precisamos de uma resposta urgente. O distrito está abandonado pelo poder público há anos. Moro aqui há 30 anos e nunca vi uma melhoria significativa”, desabafou o trabalhador.

A comunidade cobra ações concretas e permanentes, com obras de infraestrutura adequadas e fiscalização das verbas públicas destinadas ao município.

