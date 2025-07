Jovem baleada pelo marido em Maués morre em hospital de Manaus

Manaus (AM) – Uma jovem identificada como Eliza dos Santos Nobre, de 17 anos, morreu nesta quinta-feira (10), no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona Leste de Manaus, após passar quatro dias internada em estado grave. A jovem havia sido baleada na cabeça na última segunda-feira (7), no município de Maués, interior do Amazonas.

O principal suspeito do crime é o marido da vítima, identificado como Erick Ruan, de 21 anos. Ele foi preso logo após o crime.

Durante o depoimento à polícia, Erick alegou que o tiro foi acidental e que não tinha intenção de matar a jovem. Ainda assim, ele permanece sob custódia da Justiça em Maués.

Devido à gravidade dos ferimentos, Eliza foi transferida de avião para Manaus, onde recebeu atendimento no Hospital João Lúcio. No entanto, ela não resistiu e faleceu na manhã desta quinta-feira.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas, que deve apurar se o crime foi premeditado.

Leia mais:

Mulher é morta pelo próprio marido após desentendimento em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱