Atleta amazonense é convocada para seleção brasileira Sub-15 de Flag Football

Adolescente de 14 anos do Amazonas é a primeira convocada na base feminina do flag football

Maria Eduarda Maia, de 14 anos, é a nova promessa do esporte nacional. Revelada pela AEVA – Associação Educacional Voz Ativa, ela foi convocada de forma unânime para a Seleção Brasileira de Flag Football Sub-15. É a primeira atleta do Amazonas a conquistar essa vaga na base feminina, um feito histórico para o estado.

O Amazonas já teve representantes na seleção adulta, mas a convocação de Maria Eduarda marca a estreia na categoria de base, mostrando o avanço do trabalho de formação realizado no estado.

Trajetória de dedicação e talento

Natural de Manaus, Maria Eduarda é estudante exemplar e apaixonada inicialmente pelo vôlei. Ela conheceu o flag football por influência da irmã mais nova e se dedicou à modalidade. Sua performance no camp nacional da CBFA (Confederação Brasileira de Futebol Americano), exclusivo para meninas, chamou a atenção da comissão técnica, que a escolheu como quarterback — posição estratégica, conhecida como o “cérebro” do ataque.

A convocação emocionou a atleta, sua família e todo o Amazonas.

“É uma alegria inexplicável no coração. Agora vamos em busca de apoio para garantir a participação dela no próximo camp em São Paulo, já na primeira semana de agosto. Vou fazer rifa, correr atrás de patrocinadores e autoridades. Tenho certeza que vamos conseguir, porque ela vai representar todo o nosso estado”, afirma o pai, Gil Aranha.

Necessidade de apoio para a atleta

Maria Eduarda precisa de apoio financeiro urgente para custear passagem e estadia, que ultrapassam R$ 7.000. A ajuda da sociedade, poder público e iniciativa privada será decisiva para que sua história continue sendo escrita com orgulho.

AEVA e o desenvolvimento do flag football no Amazonas

A convocação da atleta reforça o trabalho da AEVA, que há mais de três anos desenvolve o maior projeto infantil de flag football do Brasil, com patrocínio da Petrobras via Lei de Incentivo ao Esporte. Atualmente, a associação atende mais de 3 mil crianças e adolescentes em Manaus, Coari e Carauari, superando desafios logísticos para levar esporte, educação e cidadania à região.

“A AEVA é hoje a maior formadora de atletas de flag no país, e temos convicção de que muitas outras convocações virão. O Amazonas está se consolidando como referência continental na modalidade. Tomara que até a NFL nos enxergue… (risos)”, comemora o diretor da AEVA, professor Girleno.

O coordenador de projetos esportivos da AEVA, Coach Binho Menezes, ressalta:

“O problema no Norte não é a falta de talentos, e sim o custo para competir. Precisamos do apoio da Prefeitura, do Governo do Estado e da sociedade. O flag no Amazonas caminha para ser uma referência mundial, não só por formar atletas, mas por transformar vidas.”

Palavras da atleta

Maria Eduarda agradece o apoio:

“Meu pai é meu maior exemplo. Trabalha o dia todo e ainda nos leva aos treinos, sempre presente. Também agradeço à AEVA e ao Coach Binho, que apoiam não só meu time, mas todos os núcleos do projeto. Quero me dedicar muito para representar bem o Amazonas e abrir caminho para que outras meninas também tenham essa oportunidade.”

Agora, a missão é clara: mobilizar apoio para que Maria Eduarda participe do camp da Seleção Brasileira. O talento e a determinação estão garantidos; falta o impulso que toda grande história precisa.

