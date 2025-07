Abertura do 67º Festival Folclórico do Amazonas é cancelada nesta sexta

Segundo a secretaria, a forte chuva na quinta-feira (10) atrasou a montagem do palco

O Governo do Amazonas informou que uma forte chuva na quinta-feira (10) atrasou a montagem do palco para o 67º Festival Folclórico do Amazonas.

Devido ao atraso, a abertura do festival, prevista para sexta-feira (11), foi cancelada.

A Secretaria de Cultura reforça que a programação de apresentação do Festival Folclórico segue normalmente neste sábado (12) às 20h, com a abertura oficial às 19h.

Confira a ordem das apresentações da 1ª noite – sábado, 12/07:

20h00 – Ciranda Maravilha

20h50 – Tsunami na Roça

21h40 – Ciranda Imperatriz

22h30 – Café XV de Outubro

23h20 – Sensação da Raiz

00h10 – Xote Noda de Caju

01h00 – Ciranda Águias de Ouro

