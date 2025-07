Preso suspeito de matar empresário com 14 tiros na véspera de Ano Novo em Manaus

Manaus (AM) – Daniel de Oliveira Batista, de 34 anos, foi preso, na quinta-feira (10), suspeito de matar o empresário Abraham Lincoln da Silva Braga, de 62 anos. O crime ocorreu no dia 31 de dezembro de 2024, no bairro Planalto, zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com a delegada Marília Campello, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o empresário estava em seu veículo quando foi abordado por suspeitos em um Chevrolet Prisma. Na ação, Abraham Lincoln foi alvo de mais de 14 disparos de arma de fogo. Após perder o controle do veículo e cair em uma área de mata, ele foi atingido novamente, principalmente na região do pescoço, e morreu no local.

Veículo usado no crime tinha placa clonada

As investigações iniciaram logo após o crime. O carro usado pelos autores estava com placa clonada, o que dificultou o trabalho policial. No entanto, a equipe da DEHS conseguiu identificar a placa original, descobrindo que o veículo pertencia a uma pessoa já falecida e havia passado por diversas mãos.

A partir desse dado, os policiais chegaram aos suspeitos que estavam com o automóvel no dia do crime. Daniel foi localizado e preso no bairro Centro, zona sul da capital amazonense.

Armas, colete e veículo foram apreendidos

Durante a prisão, a polícia apreendeu uma pistola calibre 9 mm, possivelmente usada na execução, além de um colete balístico de cor caqui, semelhante ao usado pelos autores no momento do homicídio. O carro utilizado no crime foi localizado em uma residência no bairro Nova Aleixo, zona norte de Manaus.

As investigações seguem em andamento para identificar e prender os outros envolvidos no assassinato.

