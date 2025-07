DJ Tommax, do Bondinho no RJ, comanda pôr do sol da Alive Sunset em Manaus

Conhecido por comandar pôr do sol eletrônicos no Bondinho do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, o DJ Tommax será a atração de abertura da Alive Sunset em Manaus, neste domingo (13), a partir das 16h, no terraço do Manaus Plaza Shopping.

Especialista em afro house e house melódico, Tommax ganhou destaque nacional ao se tornar residente do Sunset no Parque, projeto que leva música eletrônica para o alto do Morro da Urca. Ele também é idealizador do projeto Rooftop Sessions, que grava sets em locais icônicos como Copacabana Palace e Porto Maravilha.

Agora, o DJ leva sua vibe sofisticada para o pôr do sol manauara, abrindo a pista da Alive Sunset, que promete reunir música, vista panorâmica da cidade e uma curadoria sonora pensada nos mínimos detalhes.

A noite segue com Sterium, nome em ascensão no tech house brasileiro. O artista já teve músicas divulgadas por gigantes como Vintage Culture, Mochakk e Victor Lou.

O evento oferece três opções de acesso:

Pista : mais próxima ao palco;

: mais próxima ao palco; Backstage : com vista panorâmica, bares, entrada exclusiva e garçom;

: com vista panorâmica, bares, entrada exclusiva e garçom; Camarote privativo: para até 10 pessoas, com sofás, puffs e atendimento dedicado.

Os ingressos estão à venda a partir de R$ 90 pelo site Shotgun. O evento não terá open bar.

Leia mais

Festival Folclórico do Amazonas começa com shows gratuitos em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱