Brasileirão: confira a agenda de jogos da 13ª rodada da competição

Após paralisação pelo Mundial de Clubes, Campeonato Brasileiro retorna neste fim de semana com partidas decisivas da 13ª rodada

Depois de um mês de paralisação por causa do Mundial de Clubes da Fifa, o Campeonato Brasileiro será retomado neste fim de semana com a realização da 13ª rodada. Com o retorno da maioria dos clubes, o torneio nacional volta à ativa em meio à expectativa de retomada técnica e física dos elencos, além da crescente pressão por resultados após semanas sem partidas oficiais.

Oito dos dez jogos da rodada têm data confirmada

A 13ª rodada contará com oito dos dez jogos originalmente programados, marcados entre sábado (12) e segunda-feira (14). Duas partidas seguem sem data definida: Santos x Palmeiras e Mirassol x Fluminense.

Confira a agenda completa dos jogos confirmados:

📅 Sábado – 12 de julho

16h30 – Internacional x Vitória – Estádio Beira-Rio, Porto Alegre

– Internacional x Vitória – Estádio Beira-Rio, Porto Alegre 16h30 – Flamengo x São Paulo – Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro

– Flamengo x São Paulo – Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro 18h30 – Vasco x Botafogo – Estádio Mané Garrincha, Brasília

– Vasco x Botafogo – Estádio Mané Garrincha, Brasília 21h00 – Bahia x Atlético-MG – Arena Fonte Nova, Salvador

📅 Domingo – 13 de julho

19h00 – Corinthians x Red Bull Bragantino – Neo Química Arena, São Paulo

– Corinthians x Red Bull Bragantino – Neo Química Arena, São Paulo 20h30 – Cruzeiro x Grêmio – Estádio Mineirão, Belo Horizonte

– Cruzeiro x Grêmio – Estádio Mineirão, Belo Horizonte 20h30 – Fortaleza x Ceará – Arena Castelão, Fortaleza

📅 Segunda-feira – 14 de julho

20h00 – Juventude x Sport – Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul

Partidas adiadas ainda não têm nova data

Duas partidas seguem sem definição de data e horário pela CBF:

Santos x Palmeiras – Vila Belmiro, Santos

– Vila Belmiro, Santos Mirassol x Fluminense – Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol

Esses confrontos devem ser remarcados em breve, e os clubes seguem se preparando para a retomada em calendário apertado.

(*) Com informações da CNN Brasil

Leia mais: Operação apreende 1,2 mil produtos impróprios em supermercados de Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱