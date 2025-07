PC-AM procura homem acusado de estuprar a filha em Lábrea

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) está à procura de Oziel Gomes dos Santos, de 34 anos, acusado de estuprar a própria filha, de 12 anos, no município de Lábrea, a 702 quilômetros de Manaus. A delegacia local divulgou a imagem do foragido nesta sexta-feira (12), com o objetivo de obter informações que levem à sua prisão.

Exames médicos confirmaram gravidez da vítima

Segundo a delegada Kelly Souto, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Lábrea, o caso veio à tona após a vítima procurar atendimento médico, ocasião em que os exames confirmaram a gravidez e indicaram o autor do crime.

“Solicitamos a colaboração da população para divulgar a imagem do procurado, a fim de que a informação alcance o maior número de pessoas, contribuindo para sua localização e prisão”, afirmou a delegada.

Denúncias podem ser feitas anonimamente

A PC-AM pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Oziel Gomes dos Santos seja repassada pelos seguintes canais:

📞 (97) 98450-4812 – Delegacia de Lábrea

📞 181 – Disque Denúncia da SSP-AM

A polícia garante o sigilo da identidade do denunciante, e reforça a importância da colaboração da sociedade na elucidação de crimes dessa natureza.

